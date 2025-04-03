Jose Mourinho'nun burun sıkma hareketi boykotun önüne geçti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrılarından birini de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için yapmıştı.

Derbinin yayınlanacağı kanalın boykot listesinde olduğunu belirten Özel, maçı izlemeyeceklerini söyledi.

Özel'in derbiyi boykot edeceklerini açıklamasının ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk etti.

ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISINI GÖLGEDE BIRAKAN OLAY

Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1’lik skorla kazandı.

Türkiye Kupası yarı final bileti için oynanan derbi, saha içi kadar maç sonrasıyla da gündem oldu.

Hatta öyle ki Özel'in boykot çağrısı, Mourinho'nun hareketiyle gölgede kaldı.

Maçın bitiş düdüğünden ardından Jose Mourinho, Okan Buruk’un yanına giderek burnunu sıktı.

GECENİN OLAYI: MOURINHO, BURUK'UN BURNUNU SIKTI

Bu müdahalenin ardından Buruk yere düştü.

Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı kırmızı kart gördü.

Portekizli teknik adam, bu nedenle basın toplantısına katılamadı.

Yaşananlar kameralara anbean yansırken olaya ilişkin farklı açıdan bir görüntü daha ortaya çıktı.

FARKLI AÇIDAN YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

A Spor'dan Koray Baloğlu'nun paylaştığı görüntüde, Buruk ve Mourinho'nun hakemlerle tokalaşmaya gittiği görüldü.

Daha sonra ise Buruk'un Portekizli çalıştırıcıya bir şeyler söylediği ve Mourinho'nun, sarı-kırmızılı ekibin hocasına doğru yöneldiği kameraya yansıdı.

Daha sonra ise Mourinho, arkadan gelerek Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu.

İşte olaylı karşılaşmanın olaylı maç sonundan yeni görüntü...