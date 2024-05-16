Jose Mourinho'nun Fenerbahçe sözleri yeniden gündem oldu Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini belirtmesi sonrası Portekizli teknik adamın, sarı-lacivertliler ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündem yarattı.

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Fenerbahçe’ye yeniden başkan olmak için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında şu sözleri sarf etmişti:

Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine ‘Fenerbahçe’nin sana, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim.

2018'de başkanlık görevini bırakan Aziz Yıldırım, bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak seçimi kaybetmesi halinde bile Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi kabul ettiğini söylemişti.

Sözleri yeniden gündem oldu

Bu gelişme sonrası ise 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye rakip olan Mourinho'nun sözleri yeniden gündem oldu.

Mourinho, Fenerbahçe ile A Grubu'nda oynadıkları iki maç öncesinde sarı-lacivertlilerden övgüyle bahsetmişti.

"Maçlarını kazanıyor olması bizim için sürpriz değil"

Mourinho, o dönem sarı-lacivertliler için şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe'nin tekrar maçlarını kazanıyor olması bizim için sürpriz değil.

"Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Mourinho, ayrıca şunları demişti:

Fenerbahçe sezon sonunda olması gerektiği yerde olacaktır. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu ve zor bir maç oynayacağımızı düşünüyorum.

"Türkiye'de lig sürekli iyiye gidiyor"

Türkiye ve Süper Lig ile ilgili de konuşan Mourinho, şu şekilde konuşmuştu:

Türkiye'de lig sürekli iyiye gidiyor. İstanbul dışındaki takımlar da üst sıraları zorluyor. Sanıyorum, İstanbul'un 3 büyük geleneksel kulübü son derece kuvvetli.

Fenerbahçe, Kadıköy'de galip gelmişti

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Manchester United ile Kadıköy'de oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, Old Trafford'da ise rakibine 4-1 mağlup olmuştu.