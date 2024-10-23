Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de en çok güvendiği futbolcu

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi Dusan Tadic, skora katkısını sağ kanatta da sürdürüyor.

Sırp yıldız, tüm kulvarlarda 6 gol 7 asistlik performansıyla 13 gole katkı sağlarken, sarı-lacivertli takımın son attığı 18 golün 10'unda, ligde ise atılan son 15 golün 9'unda doğrudan pay sahibi oldu. Tecrübeli yıldız Sarı Kanarya'nın son oynadığı 8 maçın 6'sında skora etki etti.

"EN BÜYÜK KOZU"

Tadic, Manchester maçında da Mourinho'nun sahadaki futbol aklı olacak. Portekizli, Tadic'i sürekli oynatması için, "Benim için maçlarda takımın en iyisi, sadece önemli goller attığı için değil, takıma verdiği denge, takımın organize olmasında ortaya koyduğu akıl, pozisyon ve karar verme hatası yapmadığı için çok önemli bir oyuncu" dedi.

"BİZ HAZIRIZ"

Tadic ise Manchester'ın dünyanın en büyük kulüplerinden olduğunu belirterek, "Manchester United'da çok fazla arkadaşım var. Teknik direktörlerini de tanıyorum. Onları yeniden görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Biz hazırız. Taraftarımız için de heyacanlı bir maç olacak." yorumunda bulundu.