Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ligde gol yemiyor

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Lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takip eden Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda başını fazlasıyla ağrıtan bir sorunu da Jose Mourinho ile çözmüşe benziyor.

Fenerbahçe bu sezon, Süper Lig'de 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Maçların yüzde 63'ünde gol yemeyen Kanarya, son yılların en iyi performansına imza attı.

Geçen sezon yüzde 44, 2022-2023 sezonunda yüzde 29, 2021-2022 sezonunda ise yüzde 31 gol yememe oranı olan Fener, bu sezon Mourinho ile işin savunma kısmını fazlasıyla geliştirmiş durumda.

Sarı-lacivertliler bu alanda Avrupa'nın 8 büyük liginde de zirveyi zorluyor.

Yüzde 63'lük başarısıyla şu anda Avrupa'da kalesini en fazla maçta gole kapatma yüzdesine sahip 3. takım olan Fenerbahçe, birçok önemli takımı da solladı.

LİSTENİN İLK 10 SIRASI

1- Juventus (Yüzde 75)

2- Leipzig (Yüzde 70)

3- Fenerbahçe (Yüzde 63)

4- Porto (Yüzde 63)

5- Sporting (Yüzde 63)

6- Bayern Münih (Yüzde 60)

7- Napoli (Yüzde 58)

8- Liverpool (Yüzde 54)

9- Atletico Madrid (Yüzde 53)

10- Real Sociedad (Yüzde 53)