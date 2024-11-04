Jose Mourinho'nun galibiyet sevinci dünya basınında

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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta Fenerbahçe, 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sarı-lacivertli takımın galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Amrabat'ın golünün ardından sahaya koşan Mourinho, gol sevincini dizlerinin üstünde kayarak yaşamak isterken çimlerin üstünde kaydığı esnada takla attı.

Daha sonra sarı-lacivertli oyuncular, Mourinho ile beraber golün sevincini yaşadı.

İŞTE DÜNYA BASININDAN TEPKİLER

Haber Global'in derlediğine göre, Portekizli teknik adamın bu gol sevinci dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

Planet Football: "Jose Mourinho'nun 2024'ün en iyi gol sevinci yarattığını söylemekten memnuniyet duyarız."

Daily Mail: "Jose Mourinho, eski Manchester United yıldızının Fenerbahçe adına 102. dakikada attığı galibiyet golünün ardından diz üstü kayma sevincini yaptı. Maçın ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirat yaptı."

Mirror: "Amrabat'ın muhteşem bitirişi, Jose Mourinho'nun kariyeri boyunca gördüğümüz türden bir duygu ve kutlama yaratmasını sağladı. 'Special One', galibiyetten sonra çimlere koştu ve dizlerinin üzerinde kaymaya çalıştı, ancak kayarken dengesini kaybetti ve yere düştü, ardından tüm ekip onun üstüne yığıldı."

Mundo Deportivo: "Amrabat'ın golü tüm oyuncuların ve Mourinho'nun çılgınca sevinmesine neden oldu. Sahaya giren ve dizlerinin üstünde kayan Mourinho sevinçten az daha bacağını sahada bırakacaktı."

Marca: "Galibiyet golünün ardından 'Special One' diğer oyuncularla birlikte sahaya koştu ve çılgınlık başladı. Gol sevincini inanılmaz kutlayan Mourinho çimlerde takla atarak sahanın dışına uçtu."

(Görüntü beIN Sports'tan alındı)