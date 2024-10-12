Jose Mourinho'nun kızı Matilde evleniyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun en büyük çocuğu olan Matilde, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Danny Graham ile babasının doğduğu ve Lizbon yakınlarındaki Setubal'de bulunan Azeitao aile çiftliğinde bugün dünya evine girecek.

Yüzlerce konuğun davet edildiği organizasyon, üç farklı mekanda yapılacak. Bazı misafirlerin özel jetlerle katılım sağlayacağı düğün, Portekiz'de 'yılın düğünü' olarak adlandırılıyor.

Çiftin ilk kez 2016 yılında tanıştığı ve Matilde'nin sevgilisini Portekiz'e götürerek büyükannesi ve büyükbabasıyla tanıştırdığı biliniyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında nişanlanan ikili, cumartesi günü nikah masasına oturacak, ancak kutlamalar bununla sınırlı kalmayacak.

Yerel medya, "yılın düğünü" olarak adlandırılan bu etkinliğin iki gün süreceğini, yüzlerce konuğun özel jetlerle geleceğini ve üç farklı mekanda gerçekleştirileceğini bildiriyor.

80 SEÇKİN KONUKLA YEMEK

The Mag by Flash'ın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, kutlamalara cuma akşamı düğün mekanına yakın prestijli Jose Maria da Fonseca Evi Müzesi'nde 80 seçkin konuk için düzenlenen bir akşam yemeğiyle başlayacak.

Hafta sonu boyunca daha fazla arkadaş ve aile üyesinin katılımıyla, özel etkinliğe 300'den fazla kişinin gelmesi bekleniyor. Bölgedeki otellerin tamamen dolduğu, bazı misafirlerin özel jetlerle iniş yapacağı ve şoförlü araçlarla ağırlanacağı belirtiliyor.

RESMİ TÖREN AİLE ÇİFTLİĞİNDE

Resmi tören cumartesi günü, büyük bir yenileme çalışmasından geçtiği söylenen aile çiftliğinde gerçekleşecek. Resmi davetli listesi açıklanmamış olsa da, 61 yaşındaki Mourinho'nun 28 yaşındaki kızının düğününe birçok önemli ismin katılacağı tahmin ediliyor.

Özel törenin ardından konukları bir başka hareketli gün bekliyor olacak. Pazar günü planları arasında, Lizbon'un 30 dakika dışında yer alan ünlü etkinlik mekanı Herdade do Peru'da bir araya gelmek de bulunuyor.

Uzun süredir ülkesinden uzakta, Londra'da yaşayan Matilde, evliliğini anavatanında ve babasının büyüdüğü yere yakın bir konumda gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

Ağustos 2021'de Conde Nast Moda ve Tasarım Koleji'nden yüksek lisans derecesi alan Matilde, kısa süre önce Stormzy gibi ünlü müşterilere sahip İngiltere merkezli "Matilde Sustainable Jewellery" markasını kurdu ve babasının da sık sık bu takıları kullandığı görülüyor.

Matilde'nin nişanlısı Graham, Londra merkezli emlak danışmanlığı firması Agace ve Graham'ın yöneticisi ve kurucu ortağıdır.