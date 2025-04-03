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Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan maçı 2-1 Galatasaray kazandı.

OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI

Maçın sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanına giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Buruk'un burnunu sıktı.

Müdahalenin ardından Buruk yerde kaldı. Mourinho müdahalesi nedeniyle maç sonunda kırmızı kart gördü.

DÜNYA BASININA YANSIDI

Mourinho'nun yaptığı bu hareket dünya basınında gündem oldu.

İşte o haberlerden bazıları;

RELEVO

"Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

MARCA

"Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti."

ESPN

"Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

DAILY MAIL

"Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

GOAL

"Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar."

MIRROR