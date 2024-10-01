Jose Mourinho'nun övdüğü Türk hakem Mehmet Türkmen konuştu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun beğendiği hakem Mehmet Türkmen ilk kez konuştu. Detaylar...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Alanyaspor ile oynadıkları maçın ardından tebrik ettikleri 32 yaşındaki genç hakem Mehmet Türkmen, açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun "Hakem 30 yaşında, çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim." dediği Mehmet Türkmen, dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın bu sözleri hakkında Beyaz TV'ye konuştu.

"MOURINHO'DAN DUYMAK GÜZEL"

Mehmet Türkmen, yaptığı açıklamada "Jose Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Ondan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder. Sadece Mourinho'dan değil, Türk futbolunda birçok isimden duyduğum sözler beni çok mutlu ediyor. O 90 dakikayı, o insanlarla paylaşmak çok güzel. Hayranlıkla izlediğim futbolcular şimdi teknik direktör olarak görev yapıyor. Futbolu onlarla paylaşmak güzel, onların da benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HAKEMLİĞİNİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Hedefleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Mehmet Türkmen, "Hakem olarak Türk hakemliğini, ailemi ve arkadaşlarımı dünya futbolunda temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Özel fizyoterapistlerle, psikologlarla ve kondisyonerlerle çalışıyorum. Dünya futbolunda Türk hakemliğinin de yeri olsun istiyorum. Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası finali yönetmeyi çok isterim." dedi.