Jose Mourinho'nun sözleri gündemde: Hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum

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Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 21. dakikada Livakovic (kendi kalesine), 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara atarken Fenerbahçe'nin sayısını 63'te penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

İLK DERBİSİNİ KAYBETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe'yi sahasında mağlup ederken ilk derbi maçına çıkan Jose Mourinho'nun mağlubiyeti gündem oldu.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Skor Fenerbahçe tarafından şok etkisi yaratırken Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi açıklamaları yeniden gündem oldu.

Mourinho, "Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE O SÖZLER:

Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.