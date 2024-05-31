Jose Mourinho'nun unutulmaz açıklamaları! Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Portekizli teknik adam ile görüşmeleri Ali Koç ve Mario Branco birlikte yürüttü. Yaşanan bu gelişme üzerine Mourinho'nun unutulmayan efsane sözleri yeniden gündem oldu.

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Fenerbahçe’de mevcut yönetim, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Mourinho ile başkan Ali Koç’un hafta sonu yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak.

Eski sözleri yeniden gündemde

Yaşanan bu gelişme sonrasında İsmail Kartal'la yollarını ayıracak olan sarı-lacivertli takımda yeni teknik adam olacak Jose Mourinho'nun eski açıklamaları yeniden gündem yarattı.

Dünyaca ünlü çalıştırıcının geçmişti söylediği efsane sözler, futbolseverler tarafından yeniden konuşulmaya başlandı.

Mourinho'nun unutulmaz ifadeleri

Ukalalık olarak algılamayın ama ben bir Avrupa şampiyonuyum ve özel biriyim.

Kuş gribinden daha çok korkuyorum. Hayatla karşılaştırılınca futbol nedir ki?

Eğer işimin kolay olmasını isteseydim Porto’da kalırdım... Güzel mavi bir koltuk, Şampiyonlar Ligi kupası, Tanrı ve Tanrı’dan sonra ben…

Bence Arsene Wenger röntgenci dedikleri türden biri. Diğer insanları gözetlemeyi seviyor. Bazı insanların evinde büyük bir teleskop vardır ve diğer ailelerin ne yaptıklarını izlerler. O da Chelsea hakkında konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor…

Futbol menajerlerini yeni veya eski diye değerlendirmem. Ben iyiye ve kötüye inanırım. Başarıya ulaşanlar ve ulaşamayanlar... Lütfen küstah olduğumu düşünmeyin ama ben Avrupa Şampiyonu’yum ve özel biriyim.

Normal şartlar altında Porto şampiyon olacaktır; anormal şartlar altında, Porto yine şampiyon olacaktır.

Şu anda lider durumda olmamız kulübün maddi gücünden kaynaklanmıyor. Bütün kupaları alma iddiamız, benim üstün çabalarımdan ve emeğimden kaynaklanıyor.

Tottenham buraya bir otobüsle geldi ve o otobüsü kalenin önüne çektiler.