Jose Mourinho'nun Victor Osimhen sözleri yeniden gündemde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Roma'yı çalıştırdığı dönemde Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen hakkında yaptığı olumlu yorumlar yeniden gündeme geldi.

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Haber Merkezi

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın geçici transferi için görüşmelere başladığı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

Gece saat 03.15 sularında Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul'a giriş yapan yıldız golcüyü, çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray taraftarının görkemli karşılamasını 'üçlü' çekerek yanıtladı.

Taraftarlar, yıldız futbolcu için marş ve tezahüratlarda bulundu.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Büyük ses getiren bu transfer sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, golcü futbolcuyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

DROGBA'YA BENZETMİŞTİ

Jose Mourinho, daha önce Roma'yı çalıştırdığı dönemde yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'ya benzetmişti.

O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, şu ifadeleri kullanmıştı:

Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı.

"İNGİLTERE'YE GİDERSE DEĞİŞMEK ZORUNDA"

Portekizli hoca, ayrıca bu konuya ilişkin şunları demişti:

İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda.

"ÇOK PARASI OLAN KULÜPTE OLSAYDIM ONU ALIRDIM"

Osimhen'i beğendiğini belirten Mourinho ayrıca, şu sözleri sarf etmişti: