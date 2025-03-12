Jose Mourinho'ya hak vermişti: Galatasaray, Didier Drogba'yı sildi

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Galatasaray, Jose Mourinho'nun "ırkçılık" tartışmalarıyla gündeme gelen sözlerine destek veren Didier Drogba'nın bu yılki doğum gününü kutlamadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz yıl efsane futbolcusunun doğum gününü özel bir mesajla kutlamışken, bu yıl sessiz kalması dikkat çekti.

Olaylar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray kulübesinin tepkilerine yönelik olarak "Maymun gibi zıpladılar" sözlerini sarf etmesiyle başladı.

IRKÇILIK SUÇLAMASI DROGBA'YLA- G.SARAY TARAFTARININ ARASINI AÇTI

Bu ifadeler, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekerken, Galatasaray yönetimi Mourinho'yu UEFA'ya şikayet edeceğini duyurdu.

Bu süreçte, eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba'nın Mourinho'ya destek vermesi, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

DROGBA: MOU ASLA IRKÇI BİRİ DEĞİL

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mourinho'nun ırkçı olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor."

BU YIL PAYLAŞILMADI: O DA GEÇEN SENEKİNİ ALINTILADI

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl Drogba'nın doğum gününü "Unutulmaz futbolcumuz Didier Drogba'nın doğum günü!" ifadeleriyle kutlamıştı.

Ancak bu yıl, kulübün sosyal medya hesaplarından Drogba ile ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı.

DAHA SONRA SİLDİ

Bu durum, sarı-kırmızılı camianın Drogba'nın Mourinho'ya verdiği destekten rahatsız olduğunu ve bu yüzden onu görmezden geldiğini düşündürdü.

Fildişili yıldız Galatasaray'ın geçen seneki paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak gönderme yaptı.

Ancak Drogba daha sonra alıntıladığı paylaşımı sildi.

G.SARAYLILAR DROGBA'YA TEPKİLİ

Drogba'nın Mourinho'ya destek vermesi, Galatasaraylı taraftarlar tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal medyada, efsane futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığı sorgulanırken, bazı taraftarlar Drogba'nın Galatasaray'ı tamamen göz ardı ettiğini savundu.