Jose Mourinho'ya verilen ceza sonrası Fenerbahçe cephesinden ilk açıklama

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Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezanın hukuksuz olduğunu söyleyen Alpoğlu, Tahkim Kurulu'na gideceklerini belirtti.

"HUKUKSUZ BULUYORUZ"

TRT Spor'a konuşan Alpoğlu, şunları dedi:

Hocamız iki ayrı maddeden sevk edilmişti PFDK'ya ve 2+2 olarak toplam 4 maç ceza verildi. Bunu hukuksuz buluyoruz ve itirazlarımızı yapacağız. Rakibimiz hocamızın kullandığı bir sözcüğü anlamından saptırıp, hukuki dayanağı olmayan şekilde bütün toplumu anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bu alınan kararlar oy birliğiyle alınan kararlar değil.

"TAHKİM KURULU'NA GİDECEĞİZ"

Tahkim Kurulu'na gideceklerini söyleyen Alpoğlu, şu açıklamayı yaptı:

Hocamızın kullandığı sözün hakaret ya da sportmenliğe aykırı hareket olduğunu düşünmüyoruz. Rakibimizin yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde bu tarz bir cezayla karşı karşıya kaldık. Tahkim Kurulu'na gideceğiz tabi ki. Kararın oy çokluğuyla alındığını biliyoruz. PFDK üyelerinin de her biri aynı görüşte değil, karşı oy verenler var.

"EN DOĞRU KARARIN VERİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

PFDK'nın kararını hukuksuz bulduklarını belirten Alpoğlu, şu ifadeleri kullandı:

PFDK'nın kararını hukuksuz buluyoruz. Hakaretten sevk yapılıp sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriliyor. Bunu da oy çokluğuyla alıyorlar. PFDK'nın buna yetkisi var tabi. Bununla ilgili ivedi şekilde Tahkim'e başvurumuzu yapacağız ve Tahkim'de en doğru kararın verileceğine inanıyoruz.

JOSE MOURINHO VE OKAN BURUK'A CEZA

Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK'dan iki takımının teknik direktörüne ceza verilmişti.

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç men cezası verdi.

Jose Mourinho "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" sebepleriyle, Okan Buruk da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.