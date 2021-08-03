Jose Sosa: Ayrılma niyetim yok

Adı ayrılık iddialarına karışan Jose Sosa, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve ayrılmayacağını söyledi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı öne sürülen Jose Sosa, iddialara yanıt verdi.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Arjantinli yıldızın, yakın çevresine, "Bu haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Ben hem başkan hem de teknik direktör ile çok iyi anlaşıyorum ve Fenerbahçe'de mutluyum." dedi.





"AYRILMA NİYETİM YOK"

Sosa, "Bir yıl daha sözleşmem var ve ayrılmak gibi bir niyetim yok. Yönetimin de benden böyle bir talebi olmadı." dediği öğrenildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Sosa, geçen sezon 34 Süper Lig maçında oynayıp 4 gol ve 3 asist yapmıştı.