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    Jose Sosa: Beşiktaş'ı yeneceğiz

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacakları maç öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 09:06
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    Jose Sosa: Beşiktaş'ı yeneceğiz

    Jose Sosa, bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri oldu.

    Sarı-lacivertliler, ondan yoksun çıktığı Konyaspor'a Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu. Arjantinli yıldız, Gençlerbirliği karşısında golle dönüş yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu şimdi gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.

    Sosa, 2014-16 yılları arasında formasını giydiği siyah-beyazlılara karşı daha önce Trabzonspor ile rakip olmuştu. Ancak Tangocu, Beşiktaş önüne ilk kez Fenerbahçe formasıyla çıkacak.

    Jose Sosa: Beşiktaş ı yeneceğiz #1

    "ÖZEL HAZIRLANACAĞIZ!"

    Tecrübeli futbolcu, pazar günkü karşılaşmanın her iki takım için de kritik olduğunu söyledi. Jose Sosa, "Derbiler, her zaman futbolcular için özeldir. Bu maçlara özel bir motivasyonla hazırlanırız. Her iki takım oyuncuları da pazar günkü mücadeleye aynı şekilde hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

    "BEŞİKTAŞ'I YENMEK İSTİYORUZ"

    35 yaşındaki yıldız, "Gençlerbirliği galibiyetiyle iyi bir hava yakaladık. Beşiktaş'ı da yenerek bunu devam ettirmek ve yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Rakibimiz de zirveye yaklaşmak için bizi yenmek isteyecek. Futbolseverlerin güzel bir maç izleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

    Jose Sosa: Beşiktaş ı yeneceğiz #2

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