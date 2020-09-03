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    Jose Sosa bireysel antrenmanlara başladı

    Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın koronavirüs testi negatif sonuçlandı. Arjantinli futbolcu bireysel antrenmanlara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 14:11
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 14:11
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    Jose Sosa bireysel antrenmanlara başladı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, koronavirüs test sonuçlarının negatif sonuçlanmasıyla antrenmanlara döndü.

    "HAFTAYA TAKIMA KATILACAK"

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Oyuncumuz Jose Sosa testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde gerçekleştirecek. Sosa önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak."

    Jose Sosa bireysel antrenmanlara başladı #1

    SOSA VE EŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI - HABERİ

    Jose Sosa bireysel antrenmanlara başladı #2

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