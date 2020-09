Jose Sosa: Emre Belözoğlu çok büyük bir karakter

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli yıldız Jose Sosa, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosa, "Emre Belözoğlu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇELİ YETKİLİLER BENİ ÇOK İSTEDİ"

Koronavirüse yakalandığını hatırlatan Sosa, "Biraz karmaşık bir durumdan geldim. Günümüzde olan bu pandemiden dolayı sağlık konularında biraz sıkıntılıydım. Sonuçta şu an bunu atlattım ve şu an gerçekten çok mutluyum. Bir an önce sahaya dönmek için çok istekliyim. Bütün enerjimle, pozitifliğimle takıma en iyisini vermek için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yetkililerin transferi çok istediğine de değinen tecrübeli futbolcu, "Türkiye'ye birçok kez gelip gittim ve her seferinde de farklı şekilde oldu bunlar. Bakıldığında burada olmam gerçekten çok güzel şekilde oldu. Buraya gelmemde Fenerbahçeli yetkililer beni çok istedi. Ben bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gitsem insanlar hep çok iyi davrandı, çok güzel dostluklar kurduk." şeklinde konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU'NA BÜYÜK SAYGIM VAR"

Trabzonspor hakkında sorulan sorulara isteksiz cevap veren Arjantinli yıldız, "Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum. Trabzonspor'da liderdim ama diğer lider olan oyuncular ile de sürekli fikir alışverişi yapıyordum. Bu çok önemli bir konu." diyerek konuyu noktaladı.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'na da değinen Sosa, "Emre Belözoğlu'na büyük saygım var. Çok büyük bir karakter. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Transfer sürecimde onunla iletişime geçmek beni mutlu etmişti." dedi.

"BAŞARILI OLMALIYIZ"

Başarının soyunma odasındaki atmosferden geçtiğini savunan Jose Sosa, "Bence her zaman hedef daha yükseğe olmalı. Bunun için de başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli, bu güveni en iyi şekilde sağlamalıyız. Lig sonunda ne olacağını, bitişi şimdiden tahmin edebilmek gerçekten zor. Ancak iyi bir sezon geçirmemiz lazım, başarılı olmalıyız. Bunun için de ben bireysel olarak en iyimi vereceğim. Hedefler en yüksekte olmalı, takım halinde birbirimize güvenerek bu hedeflere ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.