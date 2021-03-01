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    Jose Sosa en iyi maçını Trabzonspor'a karşı oynadı

    Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Jose Sosa, Trabzonspor mücadelesinde sergilediği performansla ilk defa alkış topladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 09:17
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    Jose Sosa en iyi maçını Trabzonspor'a karşı oynadı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

    Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan Jose Sosa, en iyi performansını eski takımına karşı sergiledi.

    Gustavo'nun yokluğunda takımın en önemli kozu haline gelen Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana eleştirilerin odak noktasında yer alıyordu.

    Jose Sosa en iyi maçını Trabzonspor a karşı oynadı #1

    MAÇIN ADAMI

    Trabzonspor maçının başından sonuna kadar sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve maçın 90. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında savunma yapan Sosa, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi.

    Jose Sosa en iyi maçını Trabzonspor a karşı oynadı #2

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