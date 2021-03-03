Jose Sosa: Fenerbahçe şampiyonluğu çok fazla istiyor

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Jose Sosa "Üzerimizde çok sinir vardı. Trabzonspor galibiyeti bizi sakinleştirdi" diyerek aldıkları 3 puanın önemine vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KAZANMA GELENEĞİ OLAN BİR KULÜP"

"Sene başından beri sıkı şekilde çalışıyoruz, motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe her zaman kazanma geleneği olan bir kulüp. Şampiyonluk için büyük mücadele var. Göztepe maçından sonra Trabzonspor galibiyeti bizi sakinleştirdi. Üzerimizde çok sinir vardı ve şimdi sakinleşip hedefe ilerlemeyi düşündük. Bu galibiyet bizim için önümüzdeki adımlara daha iyi ilerlemeyi sağlayacak."





"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU ÇOK FAZLA İSTİYOR"

"Fenerbahçe şampiyonluğu çok fazla istiyor. Kötü bir sonuç çıktığında fazla konuşuluyor. Biz kendimizi eleştirirken, analiz ederken pozitif olarak bunu yapmalıyız ki ileri gidelim."

"YÖNETİM ARKANIZDAYIZ DEDİ"

"Geçen hafta başkanımız, yönetimimiz buraya geldi ve bize büyük destek verdi. Bu destek de bizi biraz daha ileri attı. Bu desteği verirken de sonuç odaklı vermediler, sonuç ne olursa olsun arkanızdayız dediler. Bu da birlikteliğin bir başka tarafı."





"SORUMLULUĞUN FARKINDAYIM"

"Eski takımınıza karşı oynadığınız bu tarz maçlar özeldir, özel duygular içerir bir oyuncu için. Sizin orada güzel bir geçmişiniz oluyor. Aynı şey Napoli ve Milan'da oynadığımda da başıma geldi. Bir oyuncu için güzel duygular. Maçtan sonra da söyledim, güzel zamanlarım geçti ama yeni ailem Fenerbahçe ve bunun sorumluluğunun farkındayım. En sonuna kadar mücadele vereceğim ve takıma katkı sağlayacağım."

"BEN DE GENÇTİM ŞİMDİ YAŞLANDIM"

"Ben de gençtim, hep benden yaşlı oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi ben yaşlandım, onların benden bir şeyler öğrenmesi gerekiyor, bir de bana bakmaları gerekiyor."