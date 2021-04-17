Fenerbahçeli Jose Sosa, hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Geçen haftayı üç puanla bitirmek bizim için önemliydi" diyen Jose Sosa, "Bu maça kadar yaptığımız hataları daha iyiye çevirmek için zamanımız vardı. Fenerbahçe'de beklentiler sürekli aynıdır. Öncesi ve sonrası diye bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi bir kulübün hedefleri her zaman şampiyonluktur" dedi.

ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMA SAHİBİZ

Fenerbahçe'nin son iki maçta daha fazla topa sahip olduğu ve yeni yorumu üzerine Arjantinli şöyle konuştu:

"Biz oyuncular teknik heyetlerin yaptığı kadar çok ince deetaylı analizlerde bulunamıyoruz. Onlar yaptığı analizlerle bu çıkarımları bize iletiyorlar. Sahada beklentileri göstermeye çalışıyoruz. Çok kaliteli bir takıma sahibiz ve bu kadroyla birlikte kazanmaya çalışıyoruz.

Jose Sosa: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluktur İZLE



“EMRE BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYET”

Bulunduğum her takımda bütün teknik antrenörlerle saygı çerçeverisinde çalıştım. Eski antrenör ve yeni antrenör karşılaştırmasında bulunmak istemiyorum.

Tabii ki de Emre benim için çok önemli bir şahsiyet. Buraya gelişimde aktif rol oynadı. Kendisi çok tecrübeli. Bu ligi çok iyi bilen bir insan. Onun için de en iyisini diliyorum. Onun katkısı çok olacaktır."