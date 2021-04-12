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    Jose Sosa: Gaziantep maçında seri başlatacağız

    Jose Sosa: Gaziantep maçında seri başlatacağız

    Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, maç öncesinde açıklama yaptı. Sezon başında kurulan bir takım olduklarını söyleyen tecrübeli isim, istikrarsızlığı da buna bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:31
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    Bu sezon kendisinden beklenen performansı tam anlamıyla veremeyen; zaman zaman yedek kalan Jose Sosa, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

    "SERİ BAŞLATACAĞIZ"

    Arjantinli futbolcu, "İstikrar yakalayamadık. Bu, bizim gibi yeni kurulan takımların yaşadığı bir sıkıntı. Ancak çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Gaziantep maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatıp, zirve için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diyerek takım oyunu oynayamama sebeplerini yeni kurulan bir takım olmalarına bağladı.

    Jose Sosa: Gaziantep maçında seri başlatacağız #1

    Jose Sosa: Gaziantep maçında seri başlatacağız #2

    Jose Sosa: Gaziantep maçında seri başlatacağız #3

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