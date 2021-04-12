Haberler

Futbol Haberleri

Jose Sosa: Gaziantep maçında seri başlatacağız

Jose Sosa: Gaziantep maçında seri başlatacağız

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, maç öncesinde açıklama yaptı. Sezon başında kurulan bir takım olduklarını söyleyen tecrübeli isim, istikrarsızlığı da buna bağladı.