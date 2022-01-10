Euro
15.6480
-0.49%
Dolar
13.8045
-0.01%
Altın
799.3330
0.25%
Borsa
2,045.16
0.58%
Bitcoin
581.371
-3.40%
BTXN Coin
33.23
0.12%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Jose Sosa: Hepimiz mutsuzuz

    Fenerbahçe'nin deneyimli orta sahası Jose Sosa, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 22:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jose Sosa: Hepimiz mutsuzuz

    Fenerbahçeli Jose Sosa, Adana Demirspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Jose Sosa "Bu almış olduğumuz sonuç büyük bir üzüntü! Skordan bağımsız olarak ilk 45 dakika iyi oynadık. İkinci yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Bu imajı verdiğimiz için mutsuzuz. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzuz." dedi.

    Jose Sosa: Hepimiz mutsuzuz #1

    "HEPİMİZ MUTSUZUZ"

    Tepkilerle ilgili konuşan Jose Sosa "Taraftarı anlıyoruz. Hepimiz mutsuzuz. Bu durumu geri çevirmenin tek yolu daha çok çalışmak." ifadelerini kullandı.


    Görüş Bildir