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    Jose Sosa, İstanbul'da kalmak istiyor

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'ya Arjantin ekibi Estudiantes talip olurken, yıldız oyuncunun İstanbul'da kalmak istediği öğrenildi.
    • 24.05.2022 - 11:42
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    Jose Sosa, İstanbul'da kalmak istiyor

    Fenerbahçe 'de Jose Sosa dönemin resmen son buldu…2020 yılının yaz ayından Trabzonspor 'dan bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantinli futbolcu, son olarak geçtiğimiz cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giydi ve Sarı-Lacivertli kulübe veda etti.

    Fenerbahçe formasıyla son maçına çıkmasının ardından takım arkadaşlarına veda eden Jose Sosa için transfer teklifleri de gelmeye başladı.36 yaşındaki futbolcu için devreye giren ilk kulüp ise Arjantin'den oldu.

    Jose Sosa, İstanbul da kalmak istiyor #1

    Estudiantes talip oldu

    Jose Sosa'nın yetiştiği kulüp olan Estudiantes'in eski futbolcusu için transfer teklifi yapmaya hazırlandığı Arjantin basınında yer aldı.

    Estudiantes'in Sosa'ya ilgisinin belirtildiği haberde transferde belirleyici noktanın ise yıldız futbolcunun Arjantin'e dönmeye ikna olup olmayacağı olarak gösterildi.

    Daha önce de Sosa'yı isteyen ancak oyuncuyu Arjantin'e dönmesi için ikna edemeyen Estudiantes'in eski futbolcusu için yeniden girişimlerde bulunmaya hazır olduğu kaydedildi.

    Jose Sosa, İstanbul da kalmak istiyor #2

    İstanbul'da devam etmek istiyor

    Estudiantes'in transfer etmek istediği Jose Sosa'nın ise önceliğinin futbol hayatına İstanbul'da devam etmek olduğu ifade ediliyor. Deneyimli futbolcunun menajeri bir yandan Türkiye'de bazı kulüplerle temaslarını sürdürüyor.

    Fenerbahçe kariyerinde iki sezonda 63 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu maçlarda 4 gol atıp, 5 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.

    Ülkemizde Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen Sosa, kariyerinde Bayern Münih, Milan gibi dünyaca ünlü kulüplerde de top koşturdu.


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