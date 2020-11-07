Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.40
-0.80%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Jose Sosa, Konyaspor maçında yok

    Fenerbahçe'de antrenman sırasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa, Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 09:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Jose Sosa, Konyaspor maçında yok

    Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdüğü idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

    KADRODAN ÇIKARILDI

    Antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa'nın, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Arjantinli oyuncu, Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

    Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

    Jose Sosa, Konyaspor maçında yok #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir