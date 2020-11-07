Jose Sosa, Konyaspor maçında yok

Fenerbahçe'de antrenman sırasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa, Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdüğü idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa'nın, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Arjantinli oyuncu, Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.