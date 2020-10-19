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    Jose Sosa: Maçtan sonra annemin Anneler Günü'nü kutladım

    Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, 3-2 kazandıkları Göztepe maçı sonrası telefonla annesini aradığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 10:34
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    Jose Sosa: Maçtan sonra annemin Anneler Günü'nü kutladım

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    Rakibini 3-2 yenen sarı-lacivertlilerde penaltı atışını gole çeviren Jose Sosa, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ATTIĞIM GOLÜ TÜM ANNELERE ARMAĞAN EDİYORUM"

    Latin Amerika'da Anneler Günü'nün dün olduğunu belirten Arjantinli yıldız, "Çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Annemle konuştum, Latin Amerika'da Anneler Günü. Attığım golü orada yaşayan tüm annelere armağan ediyorum. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama uzun bir maraton var. Gelecek için fazla konuşmamak gerekiyor. Daha iyiye gidiyoruz, basamak basamak bakmak gerekiyor. Gittikçe bazı şeylerin daha güzel olduğunu görüyoruz." dedi.

    Jose Sosa: Maçtan sonra annemin Anneler Günü nü kutladım #1

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