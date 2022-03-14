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    Jose Sosa: Rossi'ye sinirliyim bana sarılmadı

    Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, Alnyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 11:53
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    Jose Sosa: Rossi'ye sinirliyim bana sarılmadı

    Fenerbahçe'de Jose Sosa, Alanyaspor galibiyeti sonrası Rossi'yle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

    Jose Sosa, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Rossi için çok mutluyum ama sinirliyim de. Bana sarılmadı." dedi.

    "GOLDEN SONRA HEDİYE ALMALI BANA"

    Ayrıca esprili bir dille, Rossi'nin kendisine hediye alması gerektiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Anlıyorum. Ailesi var. Karısı var. Golden sonra bana sarılmalıydı. Bana hediye almalı. Benim tekmeliklerimi kullanıyor. Golden sonra hediye almalı bana." ifadelerini kullandı.

    Jose Sosa: Rossi ye sinirliyim bana sarılmadı #1


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