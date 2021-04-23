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    Jose Sosa, sanat eseri satın aldı

    Jose Sosa, sanat eseri satın aldı

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jose Sosa, ünlü heykeltıraştan özel bir parça satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 12:20
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    Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Arjantinli Jose Sosa, futbol performansının yanı sıra sanata olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

    Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde ünlü heykeltıraş Gina Ginali’nin hayat verdiği yüzü olmayan kız koleksiyonundan özel bir parça satın aldı.

    Yapımı iki ay süren ve özel malzemeler kullanılarak hazırlanan heykel, renk değiştiren özelliğiyle farklı bir heykel çalışması olarak nitelendiriliyor.

    Jose Sosa, sanat eseri satın aldı #1

    “SOSA ÇOK İNCE ZEVKLERİ OLAN BİR İNSAN”

    Gina Ginali, Sosa’ya hazırladığı heykel için: “Sosa çok modern ve ince zevkleri olan bir insan. Vücudunda yer alan dövmelerin de aslında bir dışavurum olduğunu düşünüyorum. Resime ve heykele olan ilgisini bildiğim bir insana özgün bir eser ortaya çıkardığım için mutluyum.” dedi.

    Jose Sosa, sanat eseri satın aldı #2

    “İNANILMAZ”

    Heykel ile bir fotoğrafını paylaşan Jose Sosa ise satın aldığı sanat eseri için "İnanılmaz." yorumunu yaptı.

    Jose Sosa, sanat eseri satın aldı #3

    Jose Sosa, sanat eseri satın aldı #4

    Jose Sosa, sanat eseri satın aldı #5

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