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    Jose Sosa, takım arkadaşlarına veda etti

    Fenerbahçe'de Jose Sosa, Yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında takımla vedalaştı.
    • 23.05.2022 - 13:08
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    Jose Sosa, takım arkadaşlarına veda etti

    Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın Fenerbahçe kariyeri, Yeni Malatya maçıyla birlikte sona erdi. Tecrübeli futbolcu maç sonrasında takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

    Jose Sosa, 2 sezon terlettiği Sarı-Lacivertli formayla bir türlü beklentileri karşılayamadı.

    Maçtan sonra veda etti

    Özellikle bu sezon büyük bir düşüş yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kadıköy'deki son maç olan Karagümrük mücadelesinde oyuna girerken ve top ayağına geldiğinde kendi taraftarı tarafından yuhalanmıştı.

    Sosa, Yeni Malatya karşısında son kez Fenerbahçe formasını giydi. Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

    Jose Sosa, takım arkadaşlarına veda etti #1


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