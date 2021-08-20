Jose Sosa ve Arda Güler frikik anını konuştu

Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynadığı karşılaşmada frikik pozisyonuyla gündeme gelen Jose Sosa - Arda Güler bugün bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Helsinki maçında frikik pozisyonuyla gündeme gelen Sosa-Arda ikilisi maçın ardından sabah kahvaltıda buluştu.

"O FRİKİĞİ ATACAK ÇOK MAÇLARIN OLACAK"

Samimi sohbette Arda’ya kendi tecrübelerini aktaran Sosa; “Siz bu takımın geleceğisiniz. Siz oynadığınız sürece ağabeyleriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiği atacak çok maçların olacak” ifadelerini kullandı.

Arda Güler: O frikiği kullanmak hayalimdi - İZLE



(Görüntü TV8'den alınmıştır)

"SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİM"

Arda da pozisyonda frikiği atmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa’ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli yıldıza iletti.

Avrupa arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri, Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılandı ve “Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler. İleride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın.” şeklinde karşılık buldu.

NELER YAŞANDI?

Arda Güler maçın son bölümünde kazanılan frikik sonrası taraftarın da isteğiyle topun başına geçti. Ancak duran topu Jose Sosa kullandı. Arjantinli'nin bu hamlesi sosyal medyada bazı taraftarları bir hayli sinirlendirdi.