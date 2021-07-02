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    Jose Sosa: Yeni sezonda başarıya susamış bir takım izleyeceksiniz

    Arjantinli yıldız Jose Sosa, "Her şey geride kaldı. Yeni sezonda herkes yepyeni, başarıya susamış bir takım izleyecek" yorumunu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 12:59
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    Jose Sosa: Yeni sezonda başarıya susamış bir takım izleyeceksiniz

    Adı Arjantin ve İtalya Serie A takımları ile anılan Jose Sosa, sessizliğini bozdu.

    "SARI-LACİVERTLİ FORMAYA  FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"

    36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum." dedi.

    Sosa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben dahil, hiçbirimiz bizden beklenen başarıyı sergileyemedik. Ne hastalığın ne de sakatlıkların arkasına sığınacak değilim. Ancak her şey geride kaldı. Yeni sezonda herkes yepyeni, başarıya susamış bir takım izleyecek. Sezon öncesi kamplarını çok iyi değerlendirip, sarı-lacivertli formaya faydalı olmak istiyorum." diye konuştu.

    Jose Sosa: Yeni sezonda başarıya susamış bir takım izleyeceksiniz #1

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