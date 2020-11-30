Jose Sosa yine döküldü

Jose Sosa'nın Trabzonspor maçının ardından Beşiktaş karşılaşmasında da kötü oynaması, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Fenerbahçe'de dün akşam sahada isyan eden tek oyuncu ise Ozan Tufan'dı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

Kadıköy'de siyah-beyazlılara 15 yıl sonra yenilen sarı-lacivertlilerde takımın oynadığı ruhsuz futbol taraftarları kızdırdı.

SOSA YİNE DÖKÜLDÜ

Özellikle sezon başında transfer edilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın, Trabzonspor maçının ardından Beşiktaş'a karşı da kötü oynaması, sosyal medyada en çok eleştirilen konuların başında geldi.

Oynadığı süre boyunca birçok top kaybı yapan 35 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda yerini Mert Hakan'a bıraktı.

OZAN TUFAN ÇOK MÜCADELE ETTİ

10 kişi kalan rakibine 4-3 yenilen Fenerbahçe'de sahada isyan eden tek futbolcu ise Ozan Tufan'dı. Takımı adına 2 gol atan ve maç boyunca çok mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu, yenilen gollerde ise büyük üzüntü yaşadı.