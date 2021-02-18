Jose Sosa: Yükselen formum devam edecek

Son haftalarda çıkışa geçen Jose Sosa, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, düşen performansına Karagümrük maçında son vermişti.

90 dakika sahada kalan Jose Sosa, 80 kez topla buluşup, yüzde 73'lük pas isabetiyle oynadı. Tecrübeli oyuncu ayrıca 5 pas arası, 2 atak uzaklaştırıp ve 1 top kaparak savunmaya destek verdi.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sosa, ligde çok kritik bir döneme girdiklerini belirterek, "Yükselen formum böyle devam edecek. Hep birlikte şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.