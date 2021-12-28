Jose Sosa'nın eşi ayrıldıklarını açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, eşinden ayrıldı. Yıldız futbolcunun karısı Carolina, 18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı.

İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Jose Sosa ve Carolina Alurralde, 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.

Bu aynı zamanda şarkıcı olan Carolina tarafından Arjantin basınına açıklandı.

"AYRILIK BİLİNMİYOR"

Carolina, "Jose'den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz." dedi.

"18 YILDIR BİRLİKTEYDİK"

18 yıldır birlikte olduklarının altını çizen Alurralde, "Çok uzun zamandır birlikteyiz. Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada." ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ HER YERDE AĞLADIM"

Ayrılık kararının kolay olmadığını anlatan Carolina Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda, ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok." diyerek sözlerini noktaladı.













