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    Jose Sosa'nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

    Jose Sosa'nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alluralde'den Fenerbahçeli taraftarları kızdıran bordo-mavi paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 14:40
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    Fenerbahçe'de bekleneni vermeyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Alluralde Instagram'da paylaştığı hikayesinde bordo-mavi mesajı verdi.

    Bu paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterirken Carolina bir paylaşım daha yaparak Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafını paylaştı.

    Öte yandan Jose Sosa bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 maçta 3 gol attı 1 asist üretti.

    İLK PAYLAŞIM

    Jose Sosa nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım #1

    TEPKİLER SONRASI ÜST ÜSTE PAYLAŞIM ATTI

    Jose Sosa nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım #2

    Jose Sosa nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım #3

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