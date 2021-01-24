Jose Sosa'nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alluralde'den Fenerbahçeli taraftarları kızdıran bordo-mavi paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'de bekleneni vermeyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Alluralde Instagram'da paylaştığı hikayesinde bordo-mavi mesajı verdi.

Bu paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterirken Carolina bir paylaşım daha yaparak Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafını paylaştı.

Öte yandan Jose Sosa bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 maçta 3 gol attı 1 asist üretti.

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