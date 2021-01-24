- Haberler
- Futbol Haberleri
- Jose Sosa'nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Jose Sosa'nın eşinden Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alluralde'den Fenerbahçeli taraftarları kızdıran bordo-mavi paylaşımı geldi.
- Haber Merkezi
- 24.01.2021 - 14:40
Fenerbahçe'de bekleneni vermeyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Alluralde Instagram'da paylaştığı hikayesinde bordo-mavi mesajı verdi.
Bu paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterirken Carolina bir paylaşım daha yaparak Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafını paylaştı.
Öte yandan Jose Sosa bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 maçta 3 gol attı 1 asist üretti.
İLK PAYLAŞIM
TEPKİLER SONRASI ÜST ÜSTE PAYLAŞIM ATTI