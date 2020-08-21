Jose Sosa'nın Fenerbahçe eşofmanlı fotoğrafı sızdı

Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa'nın Samandıra tesislerinde idman yaptığı sıralarda çekilen fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kulüp fotoğrafı sızdıran kişiyi arıyor.

Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinin açıklanması beklenirken büyük bir sürpriz yaşandı ve Arjantinli oyuncunun sarı lacivertli takım eşofmanlarıyla bireysel idman yaptığı anın fotoğrafı basına sızdı.

Ibiza'da tatilde olan Jose Sosa geçtiğimiz gün özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Samandıra'da çalıştığı belirtilen 35 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlanırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından sarı lacivertli yönetimin konu hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.

Jose Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılacağı ifade ediliyordu.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Trabzonspor'un 1+1 yıl için senelik 2 milyon euroluk önerisine ret cevabı veren ve ailesine de danışarak tekrar İstanbul'da yaşama kararı alan Sosa, sarı-lacivertlilerle anlaşarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.