Jose Sosa'nın frikik sorunu

Göztepe'ye evinde 1-0 yenilen Fenerbahçe'de, serbest vuruşlarda topun başına gelemeyen Jose Sosa'nın küskün tavrı dikkat çekti.

Sezon başında beri futbolu ve taktiği tartışılan Fenerbahçe'de, takım içi problemler de son zamanlarda gündeme düşüyor.

Dün oynanan Göztepe karşılaşmasında serbest vuruşlarda topun başına birçok ismin gelmesi de Erol Bulut tarafından, duran toplara kimin vuracağı konusunda kesin bir talimat gelmediğini ortaya koyuyor.

Sarı-lacivertli takımın kazandığı bir serbest vuruşta Jose Sosa'nın tavrı da sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSA'YA VURDURMADILAR

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor forması giydiği dönemde kullandığı serbest vuruşlardan birçok gol kaydeden Arjantinli futbolcunun; Mesut Özil, Valencia ve Caner Erkin'in topun başına gelmesinin ardından küskün bir şekilde bölgeyi terk ettiği görüldü.

13 KORNER, 22 ŞUT

Öte yandan maç boyunca 22 şut çeken ve sezonun en yüksek değerlerinden birine ulaşan Fenerbahçe, sadece 5 kez kaleyi bulurken 13 korner, 3 frikik ve 36 ortadan sonuç alamadı. Arjantinli futbolcu Jose Sosa ise hiçbir frikikte topun başına geçmedi.