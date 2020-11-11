Jose Sosa'nın sakatlığında son durum

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyen Jose Sosa'dan, iyi haber geldi. Son yapılan kontrollerde, Arjantinli futbolcuda önemli bir sorun görülmedi.

Fenerbahçe'nin Konya maçı kadrosundaki en önemli eksik Jose Sosa'ydı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, karşılaşmadan önceki son iki idmanı da kasığındaki ağrı nedeniyle yarıda bırakınca kadroya alınmamıştı.

Sosa'nın yokluğunda sarı-lacivertliler, bu sezonki ilk yenilgisini aldı. 35 yaşındaki yıldızın yokluğu fazlasıyla hissedildi. Orta sahadan oyun kurmakta zorlanan sarı-lacivertliler'in tek hücum planı Caner Erkin'in gelişi güzel yaptığı ortalar oldu.

HAFİF TEMPODA ÇALIŞACAK

Jose Sosa'nın yapılan tetkiklerinde ciddi bir sorununun olmadığı tespit edildi. Bu haber Erol Bulut'a rahat bir nefes aldırdı.

Arjantinli'nin kendisini zorlamadan, bu hafta hafif tempoda çalışmalara başlayacağı, Milli aradan sonra Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği maçında 11'deki yerini alacağı öğrenildi.

İDMANA ÇIKTI

Jose Sosa bugün yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Süper Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmadı." ifadelerine yer verildi.