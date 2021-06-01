Josef: Beni en çok zorlayan Messi oldu

Josef: Beni en çok zorlayan Messi oldu

Brezilyalı orta saha Josef de Souza, oyun dünyasında da iddialı. FIFA'da favori takımının Bayern Münih olduğunu söyleyen Josef, oyun dünyasından kariyerine birçok konuya değindi.

Süper Lig’in ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza da oyun tutkunlarından.

Yeşil sahaların tecrübeli ismi Josef, antrenmanlar ve maçlardan sonra boş zamanlarını oyun oynayarak geçirdiğini söyledi. Josef, içerik üretici Enis Kirazoğlu’na konuk oldu ve özel açıklamalarda bulundu.

“MESSI’YE KARŞI OYNAMAK İSTEMİYORUM”

Karşılaştığın rakipler arasında seni en çok zorlayan isim hangisiydi sorusuna Josef, “Bir Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı oynadım. Messi'ye karşı oynadım. Yani... Formasını da aldım. Ama bir daha ona karşı oynamak istemiyorum. 2-0 kaybettik ve o, işimi çok zorlaştırdı. Onu televizyondan izlemeyi seviyorum ama ona karşı... Bir daha asla." dedi.

FAVORİ TAKIMI BAYERN

Son zamanlarda FIFA oynamaya başladığını ve favori takımının Bayern Münih olduğunu dile getiren Josef, oyunun gerçekliğiyle ile ilgili olarak; "Neymar, Cristiano, Messi, gerçekteki ile aynı gibi gözüküyorlar ama ben… Ama eminim ki birkaç yıl içinde en iyisi ben olacağım. Yine de gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Her yıl oyunu biraz daha geliştiriyorlar. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum, çünkü çok daha gerçekçi hale geliyor." sözlerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ SEVİYORUM”

Türkiye’de yaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Josef, “Türkiye'yi seviyorum. Geçen yıl hiçbir şey yapamadık, çünkü pandemi vardı. Ev, antrenman ve maç arasında gidip geldim. Ama daha önce buradayken 2-3 gün boş günümüz olduğunda Bodrum'a gittim. Çok kez Antalya'ya gittim. Sonuçta Brezilyalıyız, sahilleri seviyoruz. Kapadokya'ya da gittik, kültürü ve tarihi öğrenmek istiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz ve uzun yıllar burada kalmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.