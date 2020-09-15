Josef: Beşiktaş maçları zorlu geçiyordu

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde siyah-beyazlıların sahasında yaptığı maçların oldukça zor geçtiğinden bahsetti.

Beşiktaş'ın yeni orta saha transferi Josef de Souza, imzaların atılması sonrası Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'a katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

"KARŞILIĞINI VERECEĞİM"

Josef açıklamasında; "Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen bu sevginin karşılığını vermek istiyorum. Dün kazandığımız için çok mutluyum. Hocamız olmadığı bir maçta kazanmak daha zordu ve aynı zamanda önemliydi." dedi.

Josef de Souza açıklamalarının devamında; "Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Şunu söyleyebilirim ki, atmosfer olarak gördüğüm en zor deplasman Beşiktaş deplasmanıydı. Bunu o zamanlar hep hissediyorduk. dedi.