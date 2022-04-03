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- Josef: Bu tempo oturduktan sonra daha iyi işler yapacağız
Josef: Bu tempo oturduktan sonra daha iyi işler yapacağız
Trabzonspor maçının ardından Beşiktaş'ta Josef de Souza, "Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." dedi.
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 22:54
Süper Lig’in 31. Haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Maçın ardından Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza açıklamalarda bulundu.
Souza açıklamalarında, "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Galibiyeti hak ettik ama olmadı.
"BİRAZ DAHA ZAMAN LAZIM"
Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." ifadelerini kullandı.