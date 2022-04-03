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Josef: Bu tempo oturduktan sonra daha iyi işler yapacağız

Josef: Bu tempo oturduktan sonra daha iyi işler yapacağız

Trabzonspor maçının ardından Beşiktaş'ta Josef de Souza, "Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." dedi.