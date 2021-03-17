Josef de Souza Al-Ahli'nin açtığı davayı kazandı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, eski kulübü Al Ahli ile olan davasını kazandı. FIFA, Suudi Arabistan Kulübü'nün Souza'ya 4 milyon 700 bin euro ödemesine karar verdi.

FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu. Uyuşmazlık Kurulu, Al Ahli Kulübünün Brezilyalı futbolcuya 4 milyon 700 bin Euro ödemesine karar verdi.

Souza, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Suudi Arabistan kulübü ile sözleşmesi feshetmiş ve sezon başında Beşiktaş ile anlaşmıştı.

JOSEF VE BEŞİKTAŞ'IN KUSURU YOK

Al Ahli kulübü, 32 yaşındaki oyuncunun haksız fesih gerçekleştirdiğini iddiası etmiş ve 16 milyon 366 bin euro tazminat talebiyle FIFA'ya başvurdu. Görülen dava sonucunda Josef de Souza'nın haklı fesih gerçekleştirdiğini hükmeden FIFA, Beşiktaş'ın da transferde kusuru olmadığını açıkladı.

AL-AHLI 4.7 MİLYON EURO ÖDEYECEK

FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Al Ahli'nin Brezilyalı oyuncuya yapılmayan ödemeler ve sözleşme şartlarını karşılığı olarak 4 milyon 700 bin euro ödemesine karar verdi.

AL AHLI: "CAS'A BAŞVURACAĞIZ"

Al Ahli Kulübü'nden bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "FIFA'nın bu kararına şaşırdık ve garip bulduk. Yönetim olarak kararın haksız olduğunu düşünüyoruz ve konuyu CAS'a taşıyacağız. Josef de Souza'nın bize tazminat ödeyeceğine inanıyoruz. FIFA'da birçok davamız olduğu için bu karar da aleyhimize sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Souza, bu sezon siyah beyazlı takımla çıktığı 26 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.