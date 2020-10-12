Josef de Souza: Beşiktaş'a para için gelmedim

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza sosyal medyada kendisine 'paragöz' imasında bulunan Arap futbolsevere cevap verdi. Josef, "Beşiktaş'ta Suudi Arabistan'dan daha az maaş alacağım" dedi.

Beşiktaş'ın bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı transfer etmesinin ardından bazı taraftarlar, bu anlaşmaya tepki gösterdi.

"KONU PARA DEĞİL"

Sosyal medyada bir kullanıcı, Josef de Souza'ya para için Beşiktaş'ı tercih ettiği yönünde bir gönderme yaptı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Josef de Souza, kendine yönelik tepkiye cevap verdi.

Josef De Souza, Beşiktaş'a para için gelmediğini vurgularken, "Türkiye'ye ülkeyi sevdiğim için geldim. Suudi Arabistan'dan aldığımdan daha az maaş alacağım, yani konu para değil, konu mutlu olmak ve şampiyonluk zihniyeti olan bir kulüpte oynamak." ifadelerini kullandı.



