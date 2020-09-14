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    Josef de Souza Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.
    • AA
    • 14.09.2020 - 19:33
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    Josef de Souza Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı resmen açıkladı.

    İMZAYI ATTI

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

    Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen oyuncu, Beşiktaş'tan 1.3 milyon euro maaş alacak.

    Josef de Souza Beşiktaş ta #1

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