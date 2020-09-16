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    Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

    Beşiktaş'ta lisansı henüz çıkarılmayan yeni transferi Josef de Souza, siyah-beyazlı takımla ilk kez idman yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 15:05
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 15:05
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    Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

    Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi.

    Josef de Souza, Beşiktaş taki ilk antrenmanına çıktı #1

    Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve kondisyon koşularıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    JOSEF İLK KEZ İDMANDA

    Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, takımla ilk antrenmanını yaptı.

    Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

    Josef de Souza, Beşiktaş taki ilk antrenmanına çıktı #2

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