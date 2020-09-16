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- Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı
Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı
- Haber Merkezi
- 16.09.2020 - 15:05
- Güncelleme : 16.09.2020 - 15:05
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve kondisyon koşularıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
JOSEF İLK KEZ İDMANDA
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, takımla ilk antrenmanını yaptı.
Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.