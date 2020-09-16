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Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

Josef de Souza, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta lisansı henüz çıkarılmayan yeni transferi Josef de Souza, siyah-beyazlı takımla ilk kez idman yaptı.