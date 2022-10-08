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    Josef de Souza: Bugün çok iyi ruh gösterdik

    Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Josef de Souza, Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.
    • 08.10.2022 - 22:37
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    Josef de Souza: Bugün çok iyi ruh gösterdik

    Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

    Beşiktaş'ta Josef de Souza, Giresunspor galibiyeti sonrası konuştu.

    "Bugün çok iyi bir ruh gösterdik"

    Josef, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Böyle bir maçta, bu kadar kötü, gerçekten çok kötü zeminde kaliteden bahsedemeyiz. Kalbimizle savaştık. Bunu yaptık. Daha farklı skorla kazanmayı hak ettik. Bu kadar zor şartlarda galip geldiğimiz için mutluyuz. Bugün çok iyi bir ruh gösterdik." dedi.

    Josef de Souza: Bugün çok iyi ruh gösterdik #1

    "İyi futbol oynamak imkansız bu zeminde"

    Brezilyalı oyuncu, "Aslında iki takım için de zemin kötüydü. İyi futbol oynamak imkansız bu zeminde. Yine gol yemedik. İki maç art arda gol yemedik. Önümüzde Trabzonspor maçı var. İyi çalışacağız ve aynı ruhla sahaya çıkacağız." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.


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