Josef de Souza: En sonunda Tanrı'nın dediği oluyor

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Josef de Souza, öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, çevrim içi olarak düzenlenen İnspirational Sports Talks (İlham Verici Spor Söyleşisi) etkinliğine katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu.

32 yaşındaki Brezilyalı, şunları söyledi: "Birlikte oynadığım en iyi 10 numara kim derseniz, karakteri olarak gerçekten çok büyük bir oyuncu, çok yetenekli olarak gördüğüm Alex Teixeira diyebilirim."

"GALATASARAY'A ATTIĞIM GOLLERİ UNUTAMAM"

"Hayatımda unutamadığım iki golü de Galatasaray'a attım. Birincisi Fenerbahçe'de son dakikada attığım gol, ikincisi de geçen sezon maç 0-0 giderken yine Galatasaray'a karşı bulduğum gol. Bunlar benim için çok önemli. Beşiktaş'ta ve Türkiye'de çok şampiyonluklar kazanmayı, iyi izler bırakmayı hedefliyorum. Herkesin buradan gittikten sonra beni iyi hatırlamalarını istiyorum."





BELÖZOĞLU'NUN OĞLUNA YANIT

Emre Belözoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Ömer Akif, Josef de Souza'ya "Fair-play nedir?" sorusunu yöneltti.

Brezilyalı oyuncu ise "Bana göre fair-play rakip oyuncu yere düştüğünde topu dışarı atmaktan çok daha öte bir şeydir. Fair-play sahanın dışında başlıyor. Ben çok hırslı ve çok istekli bir oyuncuyum. Saha içerisinde sert de bir futbol tarzım var ama bu tamamen kazanmak içindir; her zaman fair-play'e önem veririm." yanıtını verdi.

"TANRI BİZİ MUVAFFAK EDER"

Profesyonel futbolcu olmak için gerçekten çok sıkı çalışmak gerektiğini kaydeden Beşiktaşlı futbolcu, "En sonunda da Tanrı'nın dediği oluyor. Biz elimizden geleni yapıp çok sıkı çalışıp, işleri Tanrı'nın eline bırakırsak o da bizi muvaffak eder." dedi.