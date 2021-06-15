Josef de Souza: Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşayamadım

Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın bu sezon kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında büyük bir paya sahip olan Josef de Souza, hem Beşiktaş hem de kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE’DE 3 YIL GEÇİRDİM ŞAMPİYON OLAMADIM"

Verdiği demeçte Fenerbahçe günlerine de değinen Josef, “Beşiktaş'ta kazandığım iki şampiyonluk kariyerimin en iyi parçalarından biri. Artık çok daha tecrübeliyim ve kendime daha fazla güveniyorum, oynadığım futboldan daha fazla keyif alıyorum.

Bir yılda iki kupa birden kazandım. Fenerbahçe'de 3 yıl geçirdim ve orada da harika performanslar yaptım ama bir şampiyonluk alamadım. Fenerbahçe'de her zaman sezonun en iyi defansif orta saha oyuncularından biriydim, ancak şu anda sahip olduğum unvanları (şampiyonluk) alamadım. Türkiye'ye dönerek şampiyon olmak harika.

Josef de Souza sözlerine şöyle devam etti: Bireysel olarak başarılı olabilirsiniz ama tüm takım size yardımcı olmazsa elinizden gelenin en iyisini yapamazsınız. Fenerbahçe, Gremio ve Sao Paulo'da harika yıllar geçirdim. Sao Paulo'da Brezilya Milli Takımı'na üç kez çağrıldım. Ama ne yazık ki şampiyon olamadığınız takdirde başarılı olamıyorsunuz.

Beşiktaş'ta istediğim iki şampiyonluğa da ulaştım. Takım, sezona iyi başlamadı ama haftalar ilerledikçe toparlandık ve ben de kişisel olarak takıma daha fazla adapte oldum. Kazandığımız başarıların devam etmesi için takımın tabanını korumamız ve takıma önemli parçalar eklememiz gerekiyor.”

“BAŞKA BİR LİGDE OYNASAYDIM MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILIRDIM”

Kişisel gelişiminde en iyi oyuncularla oynamanın büyük etkisi olduğunu söyleyen Josef, “En iyi futbolcular ile oynamak benim gelişimime yardımcı oldu. En iyi oyuncularla oynadım: Diego, Rau Meireles, Van Persie, Nani. Ve diğer birçok oyuncu. Brezilyalı olmayan teknik adamların bizden bir farkı var; çok yoğun antrenman. Bu yüzden, Brezilyalı futbolcular gittikleri takımlarda ilk başlarda zorlanıyor. Bu sebeple ileride Brezilya'ya dönersem zihinsel olarak çok iyi durumda olacağım.

Bugün herkes topu kaliteli bir şekilde çıkarabilecek bir oyuncu istiyor. Birçok takım daha da kaliteli olmak için orta saha oyuncusu olarak daha yetenekli futbolcuları tercih ediyor. Gelişimimden ve bu şekilde oynadığım için çok mutluyum. Avrupa'da başka bir büyük bir liginde oynuyor olsaydım, Brezilya Milli Takımı'na çağırılacağımdan hiç şüphem yok. Doğu Avrupa'nın, Ukrayna'nın, Türkiye'nin görülmesinin daha zor olduğunu biliyoruz.

Brezilya Milli Takımı'nın orta sahasında başka harika futbolcular olduğunu biliyoruz. Bugün Brezilya Milli Takımı'nda orta saha pozisyonu, sahip olduğu en bol pozisyonlardan biri. Brezilya Milli Takımı benim için çok zor ancak hayal kurmayı bırakamayız ve ben asla.. Ama ben de beklenti yaratmıyorum. Güney Amerika'da başka bir milliyetten olsaydım, hiç şüphesiz çağrılırdım. Brezilya'da işlerin farklı olduğunu biliyorum ve bunu çok iyi anlıyorum ve bu duyguyla huzur içinde yaşıyorum.” açıklamasını yaptı.

“UMARIM NORMAL HAYATIMIZA DÖNERİZ"

Koronavirüs pandemisiyle ilgili olarak Souza, “Türk futbolu geçtiğimiz günlerde bir karar aldı ve önümüzde sezon statlarda taraftarların bir bölümü olacak. Bu karardan dolayı mutluyuz. Herhangi bir teşvik veya destek bizim için çok önemli. Türkiye şu an iyi durumda ve şimdiden nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı aşılanmış durumda. Türkiye'ye döner dönmez aşı da olacağız. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için müsabakalara çıkmak için aşı olmamız gerekiyor. Umarım Türkiye ve Brezilya'da da işler biraz daha hızlı ilerlemeye başlar. Yavaş yavaş normal hayatımıza dönebileceğimizi umuyoruz.” dedi

“BEŞİKTAŞ’TA TARİH YAZMAK İSTİYORUM”

Gelecek planlarını aktaran Souza, “Kulüplerin finansal sorunlarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruba girmeyiz ve yavaş yavaş tarih yazmaya çalışırız. Türkiye'de ana hedeflerden biri Türkiye şampiyonu olmaktır; çünkü kulüplere mali bir destek olur.

32 yaşındayım ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmem var. Sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Brezilya'ya dönebilmeyi gerçekten çok istiyordum ama ülkedeki durum hiç de iyi değil. Karmaşık bir durum. Avrupa'da daha fazla güvenliğe sahibiz. Bir yaşam projem var. Bana çok pahalıya mal olan bir ev inşa ediyorum, bu yüzden finansal durumu tercih ediyorum. Büyük bir kulüpte, büyük bir şehirde oynamak ve Şampiyonlar Ligi'ni oynamakla iyi bir finansal kazanç sağlamak, bugün arzumuz Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak. Beşiktaş'ta tarih yazmak istiyorum.” sözleriyle açıklamasını bitirdi.