Josef de Souza: Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum

Beşiktaşlı Josef de Souza, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir futbolcu o cezayı almamalı"

beIN Sports'a konuşan Josef de Souza, "Duygularımı çok yoğun yaşayan bir insanım. Bunun iyi veya kötü sonuçları oluyor. Ankaragücü maçında yaşananlar beni üzmüştü ama beni asıl üzen şey cezaydı. Hiçbir futbolcu o cezayı almamalı." dedi.

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Souza, "O anda duyguların yoğunluğuyla o gün çok duygusal konuşmuştum. Benim şu anda en büyük düşüncem, Beşiktaş'ın şampiyon olması. Sonraki süreç, bunun ekseninde gelişir. Benim Beşiktaş'a Beşiktaş'ın da bana ihtiyacı var. Şampiyon olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum, orada oynarken sevilmiştim ve şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Fenerbahçe hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim. O golleri kutlamak benim karakterimin parçasıydı. Saygısızlık yapmadan sevinmek hakkım." dedi.

"Rakip olmadan bir hiçiz"

"Rakiplerimiz yoksa biz de yokuz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray..." diyen Josef de Souza, "Bu olmazsa, diğer ekip kendini geliştirmek için çok çabalamayacak. Rakip olmadan bir hiçiz. Birbirimizi yenmeye çalışacağız ama hep saygı içinde olacağız." şeklinde konuştu.