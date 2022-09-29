Petrol
88.06
0.01%
Euro
18.1556
0.75%
Dolar
18.5264
0.04%
Altın
986.89
-0.06%
Borsa
3147
0.00%
Bitcoin
360.751
-0.99%
BTXN Coin
11.10
8.29%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Josef de Souza: Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum

    Beşiktaşlı Josef de Souza, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.
    • 29.09.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Josef de Souza: Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum

    Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

    "Hiçbir futbolcu o cezayı almamalı"

    beIN Sports'a konuşan Josef de Souza, "Duygularımı çok yoğun yaşayan bir insanım. Bunun iyi veya kötü sonuçları oluyor. Ankaragücü maçında yaşananlar beni üzmüştü ama beni asıl üzen şey cezaydı. Hiçbir futbolcu o cezayı almamalı." dedi.

    Josef de Souza: Fenerbahçe ye büyük bir saygı duyuyorum #1

    "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

    Souza, "O anda duyguların yoğunluğuyla o gün çok duygusal konuşmuştum. Benim şu anda en büyük düşüncem, Beşiktaş'ın şampiyon olması. Sonraki süreç, bunun ekseninde gelişir. Benim Beşiktaş'a Beşiktaş'ın da bana ihtiyacı var. Şampiyon olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Josef de Souza: Fenerbahçe ye büyük bir saygı duyuyorum #2

    "Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum"

    Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum, orada oynarken sevilmiştim ve şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Fenerbahçe hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim. O golleri kutlamak benim karakterimin parçasıydı. Saygısızlık yapmadan sevinmek hakkım." dedi.

    Josef de Souza: Fenerbahçe ye büyük bir saygı duyuyorum #3

    "Rakip olmadan bir hiçiz"

    "Rakiplerimiz yoksa biz de yokuz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray..." diyen Josef de Souza, "Bu olmazsa, diğer ekip kendini geliştirmek için çok çabalamayacak. Rakip olmadan bir hiçiz. Birbirimizi yenmeye çalışacağız ama hep saygı içinde olacağız." şeklinde konuştu.

    Josef de Souza: Fenerbahçe ye büyük bir saygı duyuyorum #4


    'CHP için gazeteciliğin şartı terör bağlantısı mı?'
    Gündem

    'CHP için gazeteciliğin şartı terör bağlantısı mı?'

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu
    3. Sayfa

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu

    Görüş Bildir