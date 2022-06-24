Josef de Souza: Fenerbahçe'ye gitmekle hata yapmadım

Beşiktaş forması giyen Josef de Souza eski takımı Fenerbahçe hakkında konuştu. Brezilyalı orta saha, "Dürüst olayım Fenerbahçe'ye giderek asla pişman olmadım" dedi.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.

Brezilyalı futbolcu, Botafogo'dan teklif geldiğini fakat; yönetimin kendisine bunu söylemediğini ifade etti. Josef, Beşiktaş'tan para için ayrılmak istemediği vurgusunu yaptı.

33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Botafogo'dan teklif gelmiş yönetime ama bana söylemediler bile. Çünkü Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğimi biliyorlar. Bundan sonra para için hiçbir yere gitmem. Türkiye'de çok mutlu olduğumu ve ayrılmak istemediğimi belirttim. Beşiktaş forması altında başarılı olmak için tüm gücümle mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Asla pişman olmadım"

Öte yandan Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Josef, "Türkiye'den transfer teklifi geldiği dönemde biraz kararsız kaldım çünkü o dönemde Atletico Madrid'den de teklif vardı. Ama Vitor Pereira ile Porto’da çalışmıştık, o beni aradı ve Fenerbahçe’yi tercih ettim. Ve dürüst olayım asla pişman olmadım.

Vitor Pereira beni Corinthians'a gelmem için aradı ama hayır dedim. Türkiye'de iyi bir yaşam kurdum, ailem burayı seviyor, Beşiktaş'la da iyi bağ kurdum. Gerçekten Vitor Pereira'yı destekliyorum, beni Fenerbahçe'ye götürdükleri için minnettarım." şeklinde konuştu.

Sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor

Geride bıraktığımız sezonda deneyimli isim, 40 resmi karşılaşmada forma giydi. Josef de Souza, bu süre içinde 5 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.

Transfermarkt verilerine göre; Brezilyalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 4.2 milyon euro olarak gösteriliyor. Josef de Souza'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor.