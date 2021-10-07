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    Josef de Souza, FIFA 22'ye isyan etti

    Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabından kendisini oyuna almayı unutan FIFA 22'ye kızdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 16:14
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    Josef de Souza, FIFA 22'ye isyan etti

    Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIFA 22 oyununa tepki gösterdi.

    "BEN NEREDEYİM"

    32 yaşındaki futbolcu, oyunda kendisini bulamayınca isyan etti. Attığı tweet de kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

    Josef, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim?? Siz de sorun, Josef nerede?"

    Josef de Souza, FIFA 22'ye isyan etti - TIKLA İZLE

    Josef de Souza, FIFA 22 ye isyan etti #1

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