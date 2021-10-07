Josef de Souza, FIFA 22'ye isyan etti

Josef de Souza, FIFA 22'ye isyan etti

Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabından kendisini oyuna almayı unutan FIFA 22'ye kızdı.

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIFA 22 oyununa tepki gösterdi.

"BEN NEREDEYİM"

32 yaşındaki futbolcu, oyunda kendisini bulamayınca isyan etti. Attığı tweet de kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Josef, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim?? Siz de sorun, Josef nerede?"

Josef de Souza, FIFA 22'ye isyan etti - TIKLA İZLE

